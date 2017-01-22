Медведева переназначили лидером «Единой России»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев переназначен на пост лидера партии «Единая Россия». Такое решение было принято на съезде партии 22 января.

Голосование было открытым, кандидатура Медведева была единственной.

Во время съезда Медведев зачитал обращение президента РФ Владимира Путина. В нем говорилось, что президент обращает внимание на важность сохранения кадровой преемственности в партии власти.