Бывший президент Гамбии покинул страну

The Guardian
10:53, 22 января 2017
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Бывший президент Гамбии Яйя Джамме улетел из страны и передал власть победившему на выборах Адаме Бэрроу. Самолет Джамме вылетел из столицы Гамбии Банджула вечером 21 января.

Перед тем, как улететь, Джамме с трапа самолета попрощался со сторонниками и поцеловал копию Корана. Он приземлился в Гвинее, но конечное место назначения Джамме не сообщается.

Джамме покинул страну через сутки после того, как пообещал мирно передать власть Адаме Барроу. Этому предшествовали угрозы соседних Сенегала и Гвинеи начать войну против режима Джамме.

Несмотря на то, что десятки тысяч гамбийцев были вынуждены покинуть страну во время правления Джамме, в аэропорту собрались сторонники бывшего лидера Гамбии, чтобы посмотреть, как он пройдет по красной ковровой дорожке к самолету (англ. яз.).

The Guardian
Яйя Джамме правил Гамбией с 1994 года. В декабре 2016-го он потерпел поражение на выборах, проиграв оппозиционному кандидату Адаме Бэрроу. Джамме отказался признать победу оппонента и заявил, что выборы прошли с нарушениями.
В январе 2017 года соседний с Гамбией Сенегал объявил о начале вооруженного вторжения против режима Джамме, который был признан незаконным по решению Африканского союза.

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