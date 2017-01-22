Бывший президент Гамбии покинул страну

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме улетел из страны и передал власть победившему на выборах Адаме Бэрроу. Самолет Джамме вылетел из столицы Гамбии Банджула вечером 21 января.

Перед тем, как улететь, Джамме с трапа самолета попрощался со сторонниками и поцеловал копию Корана. Он приземлился в Гвинее, но конечное место назначения Джамме не сообщается.

Джамме покинул страну через сутки после того, как пообещал мирно передать власть Адаме Барроу. Этому предшествовали угрозы соседних Сенегала и Гвинеи начать войну против режима Джамме.