Бывший президент Гамбии покинул страну
Бывший президент Гамбии Яйя Джамме улетел из страны и передал власть победившему на выборах Адаме Бэрроу. Самолет Джамме вылетел из столицы Гамбии Банджула вечером 21 января.
Перед тем, как улететь, Джамме с трапа самолета попрощался со сторонниками и поцеловал копию Корана. Он приземлился в Гвинее, но конечное место назначения Джамме не сообщается.
Джамме покинул страну через сутки после того, как пообещал мирно передать власть Адаме Барроу. Этому предшествовали угрозы соседних Сенегала и Гвинеи начать войну против режима Джамме.
Несмотря на то, что десятки тысяч гамбийцев были вынуждены покинуть страну во время правления Джамме, в аэропорту собрались сторонники бывшего лидера Гамбии, чтобы посмотреть, как он пройдет по красной ковровой дорожке к самолету (англ. яз.).