В Москве полицейские застрелили мужчину с гранатой. Он разыскивался за стрельбу в центре города

На Щелковском шоссе в Москве полицейские при задержании застрелили мужчину. Как говорится в заявлении полиции, тот угрожал им предметом, похожим на гранату.

В задержании также принимали участей сотрудники Росгвардии.

В заявлении полиции говорится также, что задержать его пытались в связи со стрельбой в центре Москвы — 18 января мужчина, находившийся за рулем «Мерседеса», выстрелил в голову водителю «Лексуса» на Шмитовском проезде и скрылся. Раненый водитель был госпитализирован.