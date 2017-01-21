В Италии загорелся туристический автобус с детьми

Не менее 16 человек погибли в автобусной аварии под Вероной. Еще 39 человек получили травмы. Автобус, перевозивший венгерских школьников, врезался в заграждение и загорелся.

По сообщениям местной полиции, инцидент произошел около полуночи 21 января. Автобус по невыясненным причинам съехал с дороги.

Школьники возвращались с каникул из Франции в Венгрию. В венгерском МИДе сообщили, что всего в автобусе находились 54 пассажира, включая сопровождающих и двух водителей, однако «по невыясненным причинам» людей могло быть больше. Возраст детей в автобусе — от 15 до 17 лет.