Президент Гамбии согласился уйти в отставку и покинуть страну. Соседи грозились сместить его силой
Президент Гамбии Яйя Джамме согласился покинуть свой пост и уехать из страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника нового президента Гамбии Адама Бэрроу.
BREAKING: Gambia's longtime leader Yahya Jammeh has agreed to step down and leave the country - advisor to new President Barrow— Reuters World (@ReutersWorld) January 20, 2017
Вскоре Джамме выступил с коротким обращением к жителям, в котором заявил: «Я поистине и искренне горд, что смог послужить вам».
При этом до сих пор неясно, в какой день и на каких условиях Яйя Джамме покинет свой пост.
Адам Бэрроу победил на выборах в начале декабря, на 19 января была назначена его инаугурация. Однако Джамме, руководивший Гамбией с 1994 года, отказался уходить с поста, объявив, что выборы прошли с нарушениями.
Африканский союз признал действия Джамме незаконными, а соседние страны — Сенегал и Нигерия — начали военное вторжение, чтобы сместить правителя силой.