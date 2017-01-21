Президент Гамбии согласился уйти в отставку и покинуть страну. Соседи грозились сместить его силой

Президент Гамбии Яйя Джамме согласился покинуть свой пост и уехать из страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника нового президента Гамбии Адама Бэрроу.

BREAKING: Gambia's longtime leader Yahya Jammeh has agreed to step down and leave the country - advisor to new President Barrow — Reuters World (@ReutersWorld) January 20, 2017

Вскоре Джамме выступил с коротким обращением к жителям, в котором заявил: «Я поистине и искренне горд, что смог послужить вам».

При этом до сих пор неясно, в какой день и на каких условиях Яйя Джамме покинет свой пост.