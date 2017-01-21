Министра культуры Южной Кореи арестовали за «черные списки» критиков правительства

Министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сун арестована по делу о превышении должностных полномочий и даче ложных показаний.

Как сообщает агентство «Ренхап», Чо Юн Сун принимала участие в составлении «черного списка» деятелей культуры, выступавших с критикой в адрес правительства. В список вошли почти десять тысяч человек — художники, писатели и деятели кино, в том числе лауреаты международных фестивалей и премий. Фигуранты списка лишались государственного финансирования.

Как пишет Variety, Чо ранее признавала существование «черного списка», но заявляла, что не имеет отношения к его составлению.

Одновременно с арестом министром культуры южнокорейский суд выдал ордер на арест экс-главы администрации президента Ким Ки Чуна. В отношении президента Южной Кореи Пак Кын Хе​ ведется дело о коррупции. В декабре 2016 года парламент вынес решение о ее импичменте.