Автопилот Tesla признали невиновным в гибели водителя

Национальное управление по безопасности движения на трассах США опубликовало результаты расследования автокатастрофы Tesla Model S в мае 2016 года, в которой погиб водитель. Следователи пришли к выводу (.pdf), что автопилот Tesla работал нормально и не мог стать причиной катастрофы.

Система автоматического торможения электромобиля, как сказано в отчете, предусмотрена прежде всего для предотвращения столкновений по ходу движения. Она не могла повлиять на ситуацию, когда перед Tesla внезапно оказался грузовик, выехавший с прилегающей дороги.

Помимо этого автопилот Tesla не рассчитан на полноценное управление автомобилем и требует постоянного контроля со стороны водителя. Как отметили в управлении, после аварии Tesla добавила еще одну систему подстраховки. Теперь машина следит, чтобы водитель держал руки на руле, а если он даже после предупреждения не берет руль, то автопилот отключается до конца поездки.

Расследование также показало, что после появления в машинах Tesla режима автоматического подруливания, когда автомобиль сам «держит» полосу, количество аварий снизилось на 40 процентов.