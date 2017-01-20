В Омске покончившего с собой федерального судью обвинили в убийстве бизнесмена

Федеральному судье Сергею Москаленко, покончившему с собой в середине января в Омске, посмертно предъявят обвинения в убийстве бизнесмена Виктора Берга. Такое решение, сообщает «Интерфакс», вынесла квалификационная коллегия Омского областного суда.
Москаленко будет привлечен по статьям УК «Незаконное ношение и хранение, а также перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Умышленное причинение смерти другому человеку с целью скрыть другое преступление», сообщили представители Следственного комитета.
Представитель СК РФ по Омской области Иван Козлов после заседания квалификационной коллегии также объявил, что дело о покушении на Москаленко в ноябре 2015 года закрыто, сообщает om1.ru.
«Следствие пришло к выводу, что нападение на судью Москаленко было инсценировано», — сказал он.
Сергей Москаленко в 2010–2015 годах рассматривал уголовное дело в отношении руководителя омской строительной компании «Омстрой-2001» Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 миллионов рублей у дольщиков и других финансовых преступлениях.
По версии следствия, Москаленко за взятку в 8 миллионов рублей согласился сделать так, чтобы Бергу был вынесен оправдательный приговор.
В октябре 2015 года Берг был застрелен в лесополосе под Омском. После этого Москаленко закрыл дело Берга в связи со смертью обвиняемого.
В ноябре того же года на Москаленко было совершено нападение
, в ходе которого ему нанесли несколько ударов ножом.
Летом 2016 года на Москаленко было заведено уголовное дело по обвинению в получении взятки от Берга. Судья был освобожден от занимаемой должности.
На 17 января 2017 года было назначено заседание квалификационной комиссии, на котором ему должны были предъявить обвинения по делу об убийстве Берга и избрать меру пресечения в виде ареста. 14 января Москаленко покончил с собой.