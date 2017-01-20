В Омске покончившего с собой федерального судью обвинили в убийстве бизнесмена

Федеральному судье Сергею Москаленко, покончившему с собой в середине января в Омске, посмертно предъявят обвинения в убийстве бизнесмена Виктора Берга. Такое решение, сообщает «Интерфакс», вынесла квалификационная коллегия Омского областного суда.

Москаленко будет привлечен по статьям УК «Незаконное ношение и хранение, а также перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Умышленное причинение смерти другому человеку с целью скрыть другое преступление», сообщили представители Следственного комитета.

Представитель СК РФ по Омской области Иван Козлов после заседания квалификационной коллегии также объявил, что дело о покушении на Москаленко в ноябре 2015 года закрыто, сообщает om1.ru.

«Следствие пришло к выводу, что нападение на судью Москаленко было инсценировано», — сказал он.