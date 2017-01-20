В Москве задержаны около 30 строителей метро. Они шли подать жалобу на задержку зарплаты
В Москве около здания Гострудинспекции на Домодедовской улице задержаны 27 работников строительных компаний, которые собирались подать коллективную жалобу на задержку зарплаты. Об это сообщает «ОВД-Инфо».
«Дождь» пишет, что задержаны рабочие из компании «Горизонт», строившей Московское центральное кольцо, и СМУ-77, занимающейся строительством московского метро.
По информации «ОВД-Инфо», полицейские остановили рабочих у здания и потребовали предъявить документы, после чего увезли людей в ОВД «Орехово-Борисово Южное», чтобы проверить их имена по базе.
Два человека сумели попасть в трудовую инспекцию, пишет издание.
Работники компаний «Горизонт» и СМУ-77 добиваются выплаты долгов по зарплате. 30 декабря 2016 года они оставили в мэрии Москвы обращение к Сергею Собянину. По словам левого активиста Александра Зимбовского, зарплату не получили больше тысячи работников, многие из которых — трудовые мигранты.
Сотрудники СМУ-77 работают на строительстве Солнцевской линии метро; По информации КПРФ, последнюю зарплату они получили за сентябрь, с тех пор они несколько раз останавливали работу. Работники компании «Горизонт», строившей в том числе и Московское центральное кольцо, не получали зарплату с августа.