Уволен министр культуры Пермского края, противник «культурной революции» в регионе
Игорь Гладнев уволен с поста министра культуры Пермского края. Новым руководителем министерства назначена директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.
Информации о причинах отставки Гладнева нет. «Коммерсант» отмечает, что кандидатуру Галины Кокоулиной рассматривал еще в 2008 году предыдущий губернатор Олег Чиркунов (тогда должность занял Борис Мильграм).
Губернатор Виктор Басаргин объявил об отставке правительства края 29 декабря. 20 января был объявлен новый состав кабинета министров.
Актер и региональный политик Игорь Гладнев стал министром культуры Пермского края в 2013 году. Он негативно отзывался о пермской «культурной революции», начатой в 2000-е его предшественниками, и прекратил несколько инициатив того времени. «Медуза» делала подборку резонансных высказываний Гладнева.
При нем с поста руководителя музея современного искусства PERMM был уволен Марат Гельман, были закрыты несколько фестивалей, в том числе «Белые ночи», началась трансформация музея политических репрессий «Пермь-36» в музей работников ГУЛАГа.
Летом 2016 года он уволил бывшего министра культуры края, режиссера Бориса Мильграма с должности худрука Театра-Театра; вскоре это решение было отменено, а сам Гладнев временно отстранен от работы.