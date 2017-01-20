Уволен министр культуры Пермского края, противник «культурной революции» в регионе

Информации о причинах отставки Гладнева нет. «Коммерсант» отмечает , что кандидатуру Галины Кокоулиной рассматривал еще в 2008 году предыдущий губернатор Олег Чиркунов (тогда должность занял Борис Мильграм).

Актер и региональный политик Игорь Гладнев стал министром культуры Пермского края в 2013 году. Он негативно отзывался о пермской «культурной революции», начатой в 2000-е его предшественниками, и прекратил несколько инициатив того времени. «Медуза» делала подборку резонансных высказываний Гладнева.

При нем с поста руководителя музея современного искусства PERMM был уволен Марат Гельман, были закрыты несколько фестивалей, в том числе «Белые ночи», началась трансформация музея политических репрессий «Пермь-36» в музей работников ГУЛАГа.

Летом 2016 года он уволил бывшего министра культуры края, режиссера Бориса Мильграма с должности худрука Театра-Театра; вскоре это решение было отменено, а сам Гладнев временно отстранен от работы.