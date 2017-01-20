Universal отменила премьеру «Собачьей жизни». На съемках овчарку столкнули в бурный поток воды

Студии Universal Pictures и Amblin Entertainment отменили премьеру фильма «Собачья жизнь» из-за появления видео жестокого обращения с немецкой овчаркой на съемках. Премьера должна была состояться 19 января.

Накануне премьеры TMZ опубликовало короткий ролик, где овчарку по кличке Геркулес заставляют залезть в бурный поток воды. Собака сопротивляется, но инструктор сталкивает ее с бортика.

После склейки на видео показано, как Геркулес плывет и пропадает под водой. В этот момент страхующий его инструктор начинает кричать, и съемку прерывают.

Внимание. Видео содержит сцены жестокого обращения с животным.

A DOGʼS PURPOSE' TERRIFIED GERMAN SHEPHERD FORCED INTO TURBULENT WATER | TMZ TMZ

После появления видео организация по защите животных PETA объявила о бойкоте фильма. В самой Universal сказали, что расследуют случившееся, но подчеркнули: Геркулес не пострадал во время съемок.

Фильм «Собачья жизнь» посвящен Бейли — собаке, которая перерождается в разных породах и рассказывает зрителю о своей жизни. Главные роли в нем исполнили Джош Гад, Бритт Робертсон и Деннис Куэйд. Премьера фильма в России запланирована на 30 марта.