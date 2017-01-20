Сотрудники «Росатома» пожаловались на проблемы с программным обеспечением для АЭС
Сотрудники госкорпорации «Росатом» поставили под сомнение легитимность ключевого программного обеспечения атомных станций — платформы ПОРТАЛ, сообщает «Коммерсант».
Летом 2016 года, как стало известно изданию, заместитель технического директора АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, дочерняя структура «Росатома») Вадим Подольный сообщил о проблемах с программным обеспечением для АЭС в докладной записке гендиректору и директору РАСУ.
В записке говорилось, что компоненты платформы ПОРТАЛ «не являются легитимными» с точки зрения законодательства. В частности, сообщалось в документе, «вероятно, отсутствует конструкторская, программная, технологическая и эксплуатационная документация» на программные компоненты и платформу в целом.
При этом у некоторых сотрудников «Росатома» «имеются в полном распоряжении неидентифицированные версии программных компонент ПОРТАЛа», а изменения в софт вносят непосредственно на эксплуатируемых АЭС.
Несколько бывших и действующих сотрудников «Росатома», включая Подольного, который уже не работает в РАСУ, подтвердили изданию подлинность докладной записки и изложенные в ней факты.
В «Росатоме», в свою очередь, наличие претензий к ПОРТАЛу отрицают. Платформа, заявили официальные представители госкорпорации, поставляется на АЭС «с полным комплектом эксплуатационной документации», а изменения в его работу вносятся в соответствии с установленными процедурами.
Из-за отсутствия документации, а также того, что изменения в платформу вносятся непосредственно на объектах, до конца не ясно, какая именно версия ПОРТАЛа стоит на каждой АЭС. А нахождение у частных лиц исходного кода платформы довольно сомнительно с точки зрения требований безопасности», — поясняет руководитель одного из технических отделов в структуре «Росатома».