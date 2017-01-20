Названа дата выхода пятого сезона «Карточного домика»
Премьера пятого сезона сериала «Карточный домик» состоится 30 мая 2017 года.
Ролик с этим сообщением был опубликован в твиттере шоу незадолго до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США.
We make the terror. pic.twitter.com/VpChwGOSMj— House of Cards (@HouseofCards) January 20, 2017
«Карточный домик» — один из самых популярных шоу Netflix. Сериал рассказывает о карьере конгрессмена от Демократической партии Фрэнка Андервуда, который благодаря вероломству и интригам становится президентом США.