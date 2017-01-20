Названа дата выхода пятого сезона «Карточного домика»

Meduza
18:07, 20 января 2017

Премьера пятого сезона сериала «Карточный домик» состоится 30 мая 2017 года.

Ролик с этим сообщением был опубликован в твиттере шоу незадолго до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США.

«Карточный домик» — один из самых популярных шоу Netflix. Сериал рассказывает о карьере конгрессмена от Демократической партии Фрэнка Андервуда, который благодаря вероломству и интригам становится президентом США.

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