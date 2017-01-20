Белоруссия согласилась выдать Азербайджану блогера Лапшина. Баку объявил его в розыск за посещение Нагорного Карабаха

«Принято постановление о выдаче Лапшина по запросу Азербайджана. Генеральной прокуратурой изучены материалы, предоставленные азербайджанской стороной. На этом основании было принято решение о выдаче данного гражданина», — сказал Киселев.

Генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции гражданина РФ Александра Лапшина в Азербайджан. Об этом объявил официальный представитель белорусской прокуратуры Петр Киселев.

Консул России в республике Игорь Карякин сообщил РИА Новости, что российскую дипмиссию пока не уведомили о принятом решении. Также, по словам консула, об этом ничего не знает жена Лапшина.

Александр Лапшин — блогер, имеющий гражданство нескольких стран, включая Россию и Израиль, — был задержан правоохранительными органами Белоруссии в декабре. Под стражу Лапшин был взят по запросу Азербайджана, объявившего его в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

Лапшин был внесен властями Азербайджана в «черный список» из-за посещения непризнанного Нагорного Карабаха. Несмотря на запрет, блогеру в 2015 году удалось попасть в Азербайджан, предъявив на границе украинский паспорт, где его имя было записано как «Олександр». Также сообщалось, что Лапшин публично критиковал власти Азербайджана.

Против экстрадиции Лапшина выступал, в числе прочих, глава МИД России Сергей Лавров. «Мы против того, чтобы экстрадировать граждан РФ, задержанных в той или иной стране, в третью страну», — сказал глава МИД, комментируя в середине января дело Лапшина.