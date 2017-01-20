Актриса Кристен Стюарт опубликовала научную работу о машинном обучении

The Verge
10:46, 20 января 2017
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Голливудская актриса Кристен Стюарт опубликовала научную работу о применении машинного обучения в своем фильме «Пойдем поплаваем». Работа появилась в день премьеры 19 января в онлайн-архиве arXiv, где публикации не проходят процедуру научного рецензирования.

Публикация, выполненная в соавторстве с инженером Adobe Бхаутиком Йоши и продюсером Дэвидом Шапиро озаглавлена «Оживление импрессионистских картин в фильме „Пойдем поплаваем“ с использованием переноса стиля на базе нейронных сетей».

В работе описывается, как в процессе создания картины авторы использовали машинное обучение, чтобы превратить отснятые кадры в подобие картин художников-импрессионистов.

Увеличивая значение u можно точно контролировать степень импрессионистского воздействия при переносе стиля, которая оценивается субъективно
«Пойдем поплаваем» — короткометражная картина, которая стала дебютом Стюарт как сценариста и режиссера. Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс».
Стюарт окончила школу в 19 лет, так как в последних классах из-за актерской карьеры ей пришлось учиться экстерном. В 2013 году СМИ узнали, что она поступила на заочное отделение в Калифорнийский университет, чтобы изучить курс английской литературы.
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