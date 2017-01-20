Актриса Кристен Стюарт опубликовала научную работу о машинном обучении

Голливудская актриса Кристен Стюарт опубликовала научную работу о применении машинного обучения в своем фильме «Пойдем поплаваем». Работа появилась в день премьеры 19 января в онлайн-архиве arXiv, где публикации не проходят процедуру научного рецензирования.

Публикация, выполненная в соавторстве с инженером Adobe Бхаутиком Йоши и продюсером Дэвидом Шапиро озаглавлена «Оживление импрессионистских картин в фильме „Пойдем поплаваем“ с использованием переноса стиля на базе нейронных сетей».

В работе описывается, как в процессе создания картины авторы использовали машинное обучение, чтобы превратить отснятые кадры в подобие картин художников-импрессионистов.