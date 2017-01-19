В Тегеране обрушилось высотное здание. Погибли 30 пожарных

При обрушении высотного здания в Тегеране погибли 30 пожарных. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство FARS. По иранскому телевидению также объявили о гибели пожарных, не уточнив их количество.

Представители экстренных служб на месте происшествия рассказали, что при обрушении пострадали около 70 человек, включая пожарных.

При этом, по данным FARS, под завалами могут оставаться до 300 человек. Государственное агентство IRNA сообщает, что там находятся не более 50 человек.