В Рязани взорвали автомобиль председателя нескольких ТСЖ

В Рязани взорван автомобиль Светланы Грачевой, которая возглавляет несколько товариществ собственников жилья (ТСЖ) в городе.

Взрыв произошел днем 18 января на улице Свободы. Взрывное устройство с поражающими элементами, сообщили в региональном Следственном управлении СК, было прикреплено к кузову автомобиля Suzuki Grand Vitara, которым управляла Грачева. По данным ИА «МедиаРязань», бомба была заложена под водительским сиденьем.

Женщина получила ранения и была доставлена в больницу. Угрозы ее жизни нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общественно опасным способом.

В качестве основных версий, сообщили в СУ Следственного комитета по Рязанской области, рассматриваются служебная деятельность потерпевшей и личные мотивы.