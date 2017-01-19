В Новосибирской области обрушилась крыша конного клуба. Погибли женщина и ребенок
В результате обрушения крыши в конном клубе в Бердске Новосибирской области погибли женщина и ребенок, еще два человека получили травмы.
Всего под завалами оказались семь человек, сообщили ТАСС представители экстренных служб региона. Троим удалось выбраться самостоятельно, еще одного достали из-под завалов спасатели.
«Интерфакс» со ссылкой на источник в региональной службе «Скорой помощи» сообщает, что среди пострадавших также двое детей — они госпитализированы в местные больниц.
По словам собеседников РИА Новости, по предварительной версии, крыша конного клуба не выдержала тяжести скопившегося на ней снега. Общая площадь обрушения, добавили они, составила 500 квадратных метров.
Всего под обрушение попали семь человек. «Двое из них — женщина и ребенок — погибли. Их живыми достали из-под завалов, но они скончались по дороге в больницу», — сказал собеседник агентства.