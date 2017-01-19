В Новосибирской области обрушилась крыша конного клуба. Погибли женщина и ребенок

В результате обрушения крыши в конном клубе в Бердске Новосибирской области погибли женщина и ребенок, еще два человека получили травмы.

Всего под завалами оказались семь человек, сообщили ТАСС представители экстренных служб региона. Троим удалось выбраться самостоятельно, еще одного достали из-под завалов спасатели.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в региональной службе «Скорой помощи» сообщает, что среди пострадавших также двое детей — они госпитализированы в местные больниц.

По словам собеседников РИА Новости, по предварительной версии, крыша конного клуба не выдержала тяжести скопившегося на ней снега. Общая площадь обрушения, добавили они, составила 500 квадратных метров.