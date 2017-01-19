В Бразилии в авиакатастрофе погиб судья Верховного суда. Он курировал главное антикоррупционное расследование в стране

В Бразилии разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился судья Верховного суда Теодор Завадски. По словам его сына, в результате катастрофы судья погиб.

По крайней мере еще двое пассажиров также погибли.

Завадски курировал дело энергетической компании Petrobras —масштабное расследовании коррупции, которое привело к аресту нескольких десятков бразильских политиков и бизнесменов, а также к импичменту президента страны Дилмы Русеф, пишет «Би-би-си».

Судье было 69 лет.