В Бразилии в авиакатастрофе погиб судья Верховного суда. Он курировал главное антикоррупционное расследование в стране
В Бразилии разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился судья Верховного суда Теодор Завадски. По словам его сына, в результате катастрофы судья погиб.
По крайней мере еще двое пассажиров также погибли.
Завадски курировал дело энергетической компании Petrobras —масштабное расследовании коррупции, которое привело к аресту нескольких десятков бразильских политиков и бизнесменов, а также к импичменту президента страны Дилмы Русеф, пишет «Би-би-си».
Судье было 69 лет.
Руководство компании Petrobras обвиняется в получении взяток от строительных компаний. Президент Бразилии Дилма Русеф, которую отстранили от власти летом 2016 года, возглавляла совет директоров Petrobras с 2003 по 2010 год. Среди фигурантов дела есть как ее соратники, так и противники, в том числе бывший спикер нижней палаты Эдуарду Кунья, инициировавший ее импичмент.