Трамп предложил проводить военные парады в Вашингтоне

«Военные могут пройти маршем по Пенсильвания-авеню. Авиация сможет пролететь над Нью-Йорком и Вашингтоном во время парадов», — заявил Трамп. Когда именно планируется проводить военные парады и в честь каких праздников, Трамп не сообщил.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует проводить военные парады в Вашингтоне. По его словам, таким образом США смогут продемонстрировать свою военную мощь.

«Быть великим президентом — это много всего одновременно. В том числе и быть великим вдохновителем для этой страны», — заявил Трамп (англ. яз.).

В США регулярно проводятся военные парады, в основном приуроченные к каким-либо памятным датам, однако эти мероприятия носят локальный характер и не включают демонстрацию военной техники.

Последний крупный военный парад с демонстрацией военной техники в Вашингтоне прошел в 1991 году в честь окончания операции «Буря в пустыне» в Ираке. Парад, участие в котором приняли 8 тысяч человек и танки, принимал президент США Джордж Буш-старший.