Конституционный суд разрешил не исполнять решение ЕСПЧ по делу «ЮКОСа»

Минюст подчеркивал, что сам Конституционный суд ранее подтверждал законность взысканных с «ЮКОСа» штрафов, которые затем обжаловала компания.

Суд решил, что в результате Россия не должна исполнять решение ЕСПЧ о выплате компенсации 1,8 миллиарда евро.

Конституционный суд постановил, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании «ЮКОС» нарушает положения российской Конституции. Прямая трансляция заседания идет на сайте суда.

Летом 2014 года ЕСПЧ поддержал жалобу бывших акционеров «ЮКОСа», которые заявляли, что компания понесла материальный ущерб из-за взыскания штрафов за налоговые нарушения задним числом. Штрафные санкции были также признаны непропорциональными. Присужденная компенсация 1,8 миллиарда евро складывается из суммы штрафов и исполнительского сбора.

В 2015 году в России был принят закон, по которому Конституционный суд получил право признавать решения международных судов неисполнимыми из-за их несоответствия российской Конституции.

Дело о налоговых нарушениях против компании «ЮКОС» было возбуждено в 2003 году. После этого было запущено банкротство компании, а ее имущество продано на аукционах. Основную часть активов получила госкомпания «Роснефть».