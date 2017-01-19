Google купил подразделение Twitter по разработке мобильных приложений

Команда Fabric, говорится в сообщении, присоединится к входящему в Google подразделению Firebase, которое занимается созданием инструментов для мобильных разработчиков.

Сообщение о сделке опубликовано на сайте Fabric. Финансовые параметры соглашения стороны не разглашают.

Холдинг Alphabet, в который входит компания Google, купил у Twitter сервис для разработчиков мобильных приложений Fabric.

Подразделение по разработке мобильных приложений Fabric было создано Twitter в 2014 году. По состоянию на начало 2017 года, сообщается на сайте Fabric, сервисом пользуется около 580 тысяч разработчиков.

Google называли потенциальным претендентом на покупку всего сервиса микроблогов Twitter, однако договориться стороны не смогли.