Facebook временно запретил RT публиковать ссылки и картинки

Администрация Facebook ввела временные ограничения на публикацию ссылок и видео на англоязычной странице канала Russia Today.

Запрет, говорится в сообщении в фейсбуке канала, введен на срок до 22:25 по московскому времени субботы, 21 января.

We're currently blocked from new posts or shares to FB. The ban, as it stands, lasts until 10:25pm Saturday, Moscow... Опубликовано RT 18 января 2017 г.

Ограничения были введены после трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы. Предполагается, что Facebook ошибочно определил, что у RT отсутствуют права на эту трансляцию, сообщается на сайте канала на русском языке.

Таким образом, RT не сможет освещать на своей англоязычной странице в Facebook церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа, которая пройдет в Вашингтоне 20 января.