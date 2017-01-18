В Южной Корее суд отказался арестовать руководителя Samsung. Его подозревают в даче взяток подруге президента

В Сеуле суд отказался арестовать вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна, которого прокуратура подозревает в даче взятки, растрате и даче ложных показаний. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Как в суде аргументировали отказ арестовать руководителя компании, не сообщается.