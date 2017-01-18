Сбербанк создаст интернет-магазин совместно с Alibaba

В первой половине 2017 года Сбербанк и Alibaba могут создать совместное предприятие для интернет-торговли. Об этом рассказали источники «Коммерсанта».

По информации издания, обсуждение совместного предприятия ведется с декабря в администрации президента и Центробанке. Предполагается, что доля Сбербанка составит не менее 50 процентов, но новая компания не сможет работать в сфере финансовых услуг.

Основой предприятия станет бизнес Alibaba по трансграничной торговле. Сбербанк предоставит финансирование, а также маркетинговые и логистические технологии.

Представители Сбербанка, Alibaba и ЦБ отказались комментировать создание предприятия. Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал «Ъ», что обсуждение проходит под грифом «для служебного пользования».