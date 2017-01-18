Поезд из Китая впервые в истории прибыл на вокзал Лондона

В Великобританию впервые в истории прибыл поезд из Китая. Грузовой состав отправился из города Иу в провинции Чжэцзян 2 января и прибыл на терминал в лондонском Баркинге 17 дней спустя.

Arrival of the first direct freight train from China to London pic.twitter.com/ZqrKC6uTb7 — Natalie Powell (@NatalieDPowell) January 18, 2017

Контейнеровоз преодолел 12 тысяч километров по территории Китая, Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии, Бельгии, Франции и Великобритании. Он пересек Ла-Манш по железнодорожному Евротоннелю.

Infrastructure empire: China launches direct freight rail service between Yiwu and London (12,000 mile journey, wow) https://t.co/j0aiwyg0sv pic.twitter.com/9dL3Qvzma3 — Greg Isaacson (@GregIsaacson) January 4, 2017

В 68 контейнерах находится продукция предприятий, расположенных в Иу. Среди них бытовые товары, одежда, ткани, сумки и чемоданы.