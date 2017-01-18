ФСБ предложила операторам заранее планировать расходы на «закон Яровой». Без технического задания

Ведомости
05:45, 18 января 2017
Требует подтверждения

Федеральная служба безопасности направила операторам связи письмо, в котором напомнила, что расходы на «закон Яровой» надо заложить в бюджет 2017 года. Об этом «Ведомостям» рассказали неназванные представители двух операторов, получивших письмо в декабре 2016 года.

Как отметили представители компаний, бюджет на предстоящий год был сформирован еще до получения письма из ФСБ, в октябре—ноябре, а значит вряд ли какой-то оператор заложил в него расходы на исполнение закона.

Помимо этого, отмечает издание, правительство до сих пор не сформировало техническое задание для системы хранения данных, которая по закону должна накапливать всю передаваемую пользователями информацию за полгода. Следовательно, оценки расходов на создание такой системы также нет.

При этом из предложений Минкомсвязи следует, что правительство решило организовать хранение данных по сценарию, предложенному ранее ФСБ. То есть для сбора данных будет использоваться оборудование системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), уже установленное у операторов. Сейчас СОРМ хранит данные в течение 12 часов.

Альтернативный вариант предлагал «Ростех», который хотел на базе одной из своих структур создать единого оператора хранения данных, чтобы затем подключить к нему операторов.

«Антитеррористический» пакет законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова был принят летом 2016 года. Он, помимо прочего, предусматривает хранение всех переговоров и трафика пользователей в течение полугода, а информации об установленных соединениях (мета-данных) — в течение трех лет.
Сразу после одобрения документа операторы говорили, что на исполнение закона понадобится несколько триллионов рублей.
Против «закона Яровой» выступили более 100 тысяч россиян. Их официально поданную петицию 19 января рассмотрит экспертная группа при правительстве.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться