ФСБ предложила операторам заранее планировать расходы на «закон Яровой». Без технического задания

Федеральная служба безопасности направила операторам связи письмо, в котором напомнила, что расходы на «закон Яровой» надо заложить в бюджет 2017 года. Об этом «Ведомостям» рассказали неназванные представители двух операторов, получивших письмо в декабре 2016 года.

Как отметили представители компаний, бюджет на предстоящий год был сформирован еще до получения письма из ФСБ, в октябре—ноябре, а значит вряд ли какой-то оператор заложил в него расходы на исполнение закона.

Помимо этого, отмечает издание, правительство до сих пор не сформировало техническое задание для системы хранения данных, которая по закону должна накапливать всю передаваемую пользователями информацию за полгода. Следовательно, оценки расходов на создание такой системы также нет.

При этом из предложений Минкомсвязи следует, что правительство решило организовать хранение данных по сценарию, предложенному ранее ФСБ. То есть для сбора данных будет использоваться оборудование системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), уже установленное у операторов. Сейчас СОРМ хранит данные в течение 12 часов.

Альтернативный вариант предлагал «Ростех», который хотел на базе одной из своих структур создать единого оператора хранения данных, чтобы затем подключить к нему операторов.