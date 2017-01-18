Deutsche Bank спрогнозировал ослабление санкций США в отношении РФ весной 2017 года

РБК
21:22, 17 января 2017
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Аналитики Deutsche Bank считают, что США с вероятностью 65 процентов ослабят санкции против России весной 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор, поступивший в распоряжение редакции.

В пользу ослабления санкций, по мнению аналитиков, говорят высказывания будущего президента США Дональда Трампа, будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона и ряда других чиновников следующего правительства США.

В качестве других факторов в обзоре упоминается отсутствие доказательств вмешательства России в предвыборный процесс и тот факт, что утверждения о связи команды Трампа с Россией ни разу не были подтверждены.

Аналитики Deutsche Bank обращают внимание, что Трампу еще предстоит найти компромисс с сенаторами, которые подготовили проект новых санкций против России.

РБК
США ввели санкции против РФ в 2014 году в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины; эти меры неоднократно продлевались и расширялись. В декабре 2016 года США ввели отдельные санкции в связи с кибератаками, которые Россия, по утверждению Белого дома, организовала с целью вмешательства в выборы американского президента.
В 2014 году Россия ввела в отношении США и других стран, которые ввели санкции, продовольственное эмбарго. На санкции, введенные в конце 2016 года, РФ пока не ответила.
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