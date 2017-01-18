Deutsche Bank спрогнозировал ослабление санкций США в отношении РФ весной 2017 года

Аналитики Deutsche Bank считают, что США с вероятностью 65 процентов ослабят санкции против России весной 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор, поступивший в распоряжение редакции.

В пользу ослабления санкций, по мнению аналитиков, говорят высказывания будущего президента США Дональда Трампа, будущего госсекретаря Рекса Тиллерсона и ряда других чиновников следующего правительства США.

В качестве других факторов в обзоре упоминается отсутствие доказательств вмешательства России в предвыборный процесс и тот факт, что утверждения о связи команды Трампа с Россией ни разу не были подтверждены.