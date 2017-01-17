В Нигерии военный самолет по ошибке разбомбил лагерь беженцев. Погибли более ста человек
В Нигерии военный самолет по ошибке нанес удар по лагерю беженцев в штате Борно.
Associated Press со ссылкой на представителя местных властей сообщает о гибели более 100 человек. Сотрудники организации «Врачи без границ» заявили, что «видели 120 пострадавших и 50 погибших», передает AFP.
«Международный комитет Красного креста» заявил о гибели шестерых своих сотрудников.
Официальной информации о количестве погибших нет.
По словам представителя местного военного командования генерала Лаки Ирабора, среди пострадавших — сотрудники «Международного комитета Красного креста» и «Врачей без границ», передает Reuters.
Удар был направлен против боевиков исламистской группировки «Боко Харам».
Радикальная исламистская группировка «Боко харам» активно действует в Нигерии и соседних государствах с 2009 года. Боевики, присягнувшие на верность террористам из «Исламского государства», выступают против западного образа жизни и какого-либо образования кроме изучения Корана.
В 2014 году они похитили 276 девушек из школьного общежития, большинство из них по-прежнему находятся в плену.
В конце декабря 2016 года власти Нигерии объявили о захвате последней базы боевиков в лесу Самбиса и скорой победе над «Боко харам».