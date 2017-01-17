В Нигерии военный самолет по ошибке разбомбил лагерь беженцев. Погибли более ста человек

В Нигерии военный самолет по ошибке нанес удар по лагерю беженцев в штате Борно.

Associated Press со ссылкой на представителя местных властей сообщает о гибели более 100 человек. Сотрудники организации «Врачи без границ» заявили, что «видели 120 пострадавших и 50 погибших», передает AFP.

«Международный комитет Красного креста» заявил о гибели шестерых своих сотрудников.

Официальной информации о количестве погибших нет.

По словам представителя местного военного командования генерала Лаки Ирабора, среди пострадавших — сотрудники «Международного комитета Красного креста» и «Врачей без границ», передает Reuters.

Удар был направлен против боевиков исламистской группировки «Боко Харам».