В Майами открыли стрельбу на празднике в День Мартина Лютера Кинга
На празднике в День Мартина Лютера Кинга в мемориальном парке в Майами открыли стрельбу. Восемь человек получили ранения, один из них госпитализирован в критическом состоянии.
Полиция задержала двух подозреваемых и изъяла у них оружие. Мотивы преступников неизвестны. Полицейские не вступали в перестрелку с подозреваемыми.
Парк был закрыт, из него эвакуировали всех людей.
День Мартина Лютера Кинга — национальный праздник в США, его отмечают в третий понедельник января. Он посвящен борьбе за права афроамериканцев.
Закон о праздновании Дня Мартина Лютера Кинга действует с 1983 года. Первые предложения учредить такой праздник были выдвинуты сразу после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году.