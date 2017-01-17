На учителя завели дело из-за стихотворения про Украину. Его уже судили за стихотворение про Украину

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды» (ч. 1 ст. 282 УК РФ) в отношении учителя из Орловской области Александра Бывшева, который ранее был осужден по той же статье за публикацию стихотворения в поддержку Украины.

По словам Бывшева, новое дело также связано со стихотворением. Оно называется «На независимость Украины» и было опубликовано на его странице «ВКонтакте» в феврале 2015 года.

«По мнению следователей, стихотворение является уничижительным для русского народа, хотя на мой взгляд, оно совершенно безобидное», — сказал Бывшев «Новой газете».

17 января сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму (центра «Э») предъявили мужчине постановление о возбуждении уголовного дела. Из документа следует, что дело возбуждено 30 сентября 2016 года. Незадолго до этого Бывшев сообщал о начале доследственной проверки в связи со стихотворением.