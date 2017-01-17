Командир батальона «Север» Алибек Делимханов дал показания на суде по делу Немцова

Медиазона
10:39, 17 января 2017
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Алибек Делимханов, занимавший пост командира батальона «Север» в 2015 году, дал показания на суде по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Одним из подсудимых по этому делу является Заур Дадаев, служивший в батальоне «Север» под командованием Делимханова.

На суде Делимханов, отвечая на вопрос представителя потерпевшей стороны Вадима Прохорова, в частности, заявил, что не отправлял Дадаева в командировку в Москву в июне 2014 года — марте 2015 года. На вопросы об обстоятельствах увольнения Дадаева из батальона он отвечать не стал.

Делимханов также сообщил, что ему неизвестно о командировках в Москву и другого бывшего бойца батальона «Север» — Руслана Геремеева. Информацией о местонахождении Геремеева, допросить которого требует потерпевшая сторона, Делимханов, по его словам, не располагает.

Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Все подсудимые свою вину отрицают.
Представители семьи Немцова неоднократно называли организатором преступления бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева. Обвинения Геремееву не предъявлены.
Дело об убийстве Немцова рассматривается в Московском окружном военном суде с начала октября 2016 года. Суд согласился вызвать Геремеева в качестве свидетеля, однако, как было объявлено, установить местонахождение бывшего бойца «Севера» правоохранительным органам не удалось.

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