Командир батальона «Север» Алибек Делимханов дал показания на суде по делу Немцова

Алибек Делимханов, занимавший пост командира батальона «Север» в 2015 году, дал показания на суде по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Одним из подсудимых по этому делу является Заур Дадаев, служивший в батальоне «Север» под командованием Делимханова.

На суде Делимханов, отвечая на вопрос представителя потерпевшей стороны Вадима Прохорова, в частности, заявил, что не отправлял Дадаева в командировку в Москву в июне 2014 года — марте 2015 года. На вопросы об обстоятельствах увольнения Дадаева из батальона он отвечать не стал.

Делимханов также сообщил, что ему неизвестно о командировках в Москву и другого бывшего бойца батальона «Север» — Руслана Геремеева. Информацией о местонахождении Геремеева, допросить которого требует потерпевшая сторона, Делимханов, по его словам, не располагает.