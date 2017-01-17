Ходорковский вырастит новых политиков с помощью квеста

Организаторы проекта «Вместо Путина» Михаила Ходорковского объявили о запуске годового квеста для региональных политиков, по итогам которого участники должны стать «серьезными федеральными политиками». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на исполнительного директора «Открытой России» Тимура Валеева.

В рамках квеста участники будут выполнять задания, параллельно «занимаясь риторикой и работая над имиджем». Результаты выполнения заданий будут оценивать как эксперты «Открытых выборов», так и посетители.

Одним из первых заданий стало «формирование кабинета министров». Результаты задания были опубликованы на сайте проекта 17 января. Несколько участников предложили назначить премьер-министром Михаила Ходорковского или Михаила Касьянова, а один предложил составить правительство только из женщин (роль премьера он отвел Ирине Прохоровой).

Как следует из заметки «Дождя», в проекте не предусмотрено победителей — в результате квеста каждый участник сформулирует свою «программу перемен». По словам Тимура Валеева, проект призван показать обществу, что существует альтернатива действующим политикам. На сайте проекта сказано, что в результате проекта будут «выбраны кандидаты, которые смогут побороться за высшие государственные посты России».

«Дождь» пишет, что в проекте 25 участников, однако на сайте «Вместо Путина» в соответствующем разделе указаны 24 человека. Среди них есть люди, которых «Открытая Россия» Михаила Ходорковского поддерживала на выборах 2016 года, в том числе Мария Баронова, Александр Куниловский, Марина Белова и Ольга Жакова, которую за сотрудничество с Ходорковским исключили из «Справедливой России»

Судя по сайту проекта, активность участники проявляли и до объявления о начале квеста. В частности, 30 декабря там было опубликовано «новогоднее обращение» участников, в котором каждый из них говорит от имени исполняющего обязанности президента РФ, при этом представляя, что «руководство страны в полном составе пропало в неизвестном направлении».