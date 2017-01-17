Благотворительный рок-фестиваль «Разные люди» посвятят памяти Елизаветы Глинки
Второй благотворительный рок-фестиваль «Разные люди», который пройдет 22 февраля в Москве, будет посвящен памяти Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей 25 декабря в авиакатастрофе под Сочи.
По словам организаторов фестиваля, с такой инициативой выступил Борис Гребенщиков, который выступит на мероприятии.
Собранные на фестивале средства предполагается направить в фонд «Справедливая помощь», который основала Глинка, а также на адресную помощь больным детям.
«Что касается фонда, Лиза была его главным звеном, стенобитным орудием. Нельзя дать всему этому разрушиться, надо удержать. Сейчас самая опасная для фонда фаза — первый момент после ее гибели: у людей опускаются руки», — пояснил [соорганизатор] Евстигнеев, добавив, что организаторы и участники фестиваля стараются «внести лепту по мере возможности» в сохранение дела Доктора Лизы.