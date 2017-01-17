Благотворительный рок-фестиваль «Разные люди» посвятят памяти Елизаветы Глинки

ТАСС
15:26, 17 января 2017
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Второй благотворительный рок-фестиваль «Разные люди», который пройдет 22 февраля в Москве, будет посвящен памяти Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей 25 декабря в авиакатастрофе под Сочи.

По словам организаторов фестиваля, с такой инициативой выступил Борис Гребенщиков, который выступит на мероприятии.

Собранные на фестивале средства предполагается направить в фонд «Справедливая помощь», который основала Глинка, а также на адресную помощь больным детям.

«Что касается фонда, Лиза была его главным звеном, стенобитным орудием. Нельзя дать всему этому разрушиться, надо удержать. Сейчас самая опасная для фонда фаза — первый момент после ее гибели: у людей опускаются руки», — пояснил [соорганизатор] Евстигнеев, добавив, что организаторы и участники фестиваля стараются «внести лепту по мере возможности» в сохранение дела Доктора Лизы.

ТАСС
Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился утром 25 декабря в Черном море. В самолете также находились артисты ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию, чтобы сыграть новогодний концерт для российских военных. Все, кто находился на борту самолета, погибли.
Первый благотворительный рок-фестиваль «Разные люди» прошел в мае 2016 года. Собранные деньги были направлены на помощь четырем тяжелобольным детям. В 2017 году на фестивале выступят, помимо «Аквариума» Бориса Гребенщикова, группы «Разные люди», «Сурганова и оркестр», «Воскресение», Jack Action и 25/17.
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