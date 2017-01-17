Благотворительный рок-фестиваль «Разные люди» посвятят памяти Елизаветы Глинки

Второй благотворительный рок-фестиваль «Разные люди», который пройдет 22 февраля в Москве, будет посвящен памяти Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей 25 декабря в авиакатастрофе под Сочи.

По словам организаторов фестиваля, с такой инициативой выступил Борис Гребенщиков, который выступит на мероприятии.

Собранные на фестивале средства предполагается направить в фонд «Справедливая помощь», который основала Глинка, а также на адресную помощь больным детям.