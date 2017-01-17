Американцы выиграли у России суд по делу о запрете усыновления

Европейский суд по правам человека признал, что российские власти неправомерно прекратили процедуру усыновления детей в американские семьи из-за принятия в России законодательного запрета в 2012 году. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Суд поддержал 45 американских заявителей, которые пожаловались на то, что им отказали в усыновлении, хотя они уже начали оформлять необходимые документы.

Американцы в своей жалобе указали, что они к моменту принятия закона успели познакомиться с сиротами и наладить с ними отношения, а значит закон, по их мнению, вмешался в частную жизнь семьи. Запрет на усыновление они посчитали дискриминацией по национальному признаку.

Суд поддержал эти заявления в части дискриминационной политики российских властей, поскольку начатые процедуры усыновления были прекращены.

По каждой из 22 жалоб (некоторые заявители подавали документы парами) присуждена компенсация в размере трех тысяч долларов. Суд также обязал Россию покрыть издержки заявителей в размере 600 долларов.

Российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов выступил с особым мнением по этому делу. Повод для жалобы он назвал «технической» трактовкой Конвенции о правах человека, так как процесс усыновления на момент появления запрета не был завершен. Присужденную компенсацию он счел символической по сравнению с суммами, которые обычно фигурируют в решениях ЕСПЧ.