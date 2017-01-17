Александр Мамут собрался купить крупнейшую в России сеть кинотеатров

Александр Мамут ведет переговоры о покупке крупнейшей в России сети кинотеатров «Синема парк» у сына Сулеймана Керимова Саида, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке и в холдинге Rambler & Co.

По словам одного из источников, стороны близки к заключению сделки. В свою очередь другой собеседник издания подтвердил факт переговоров, но подчеркнул, что пока никаких документов не подписано.

Когда Саид Керимов в 2014 году стал владельцем «Синема парка», актив оценивался в 300-400 миллионов долларов, напоминает «Коммерсант», однако в последние годы из-за кризиса инвестиционная привлекательность кинопроката снизилась.