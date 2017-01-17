Александр Мамут собрался купить крупнейшую в России сеть кинотеатров

Коммерсант
06:32, 17 января 2017
Требует подтверждения

Александр Мамут ведет переговоры о покупке крупнейшей в России сети кинотеатров «Синема парк» у сына Сулеймана Керимова Саида, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке и в холдинге Rambler & Co.

По словам одного из источников, стороны близки к заключению сделки. В свою очередь другой собеседник издания подтвердил факт переговоров, но подчеркнул, что пока никаких документов не подписано.

Когда Саид Керимов в 2014 году стал владельцем «Синема парка», актив оценивался в 300-400 миллионов долларов, напоминает «Коммерсант», однако в последние годы из-за кризиса инвестиционная привлекательность кинопроката снизилась.

Представители господина Мамута и «Синема парка» отказались от комментариев. В инвесткомпании Altitude Management, управляющей «Синема парком», не ответили на вопросы «Ъ».

Коммерсант
«Синема парка» — крупнейшая в России сеть кинотеатров. В нее входят 37 кинотеатров с 335 залами, что составляет почти 8 процентов рынка по числу залов.
С середины 2015 года, как сообщалось, велись переговоры об объединении «Синема парк» и «Формулы кино», что позволило бы создать крупнейшего игрока на российском рынке кинопроката. Однако сделка так и не была заключена.
Структуры Александра Мамута с 2008 года управляют московским кинотеатром «Пионер», а в декабре 2016 года они получили в управление на 20 лет кинотеатр «Художественный». Кроме того, Мамуту через Rambler & Co принадлежит доля в билетном сервисе UCS, чья билетная система для кинотеатров интегрирована с сервисом «Рамблер.Касса».
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