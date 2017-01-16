Василий Уткин устроился на телеканал РБК
Спортивный комментатор Василий Уткин будет работать на телеканале РБК.
Скромно, тихо, по-рабочему начали сотрудничество с телеканалом РБК, чему я очень рад.— Василий Уткин (@radioutkin) January 16, 2017
Представитель РБК сообщил, что комментатор будет вести передачу под названием «Спорт с Василием Уткиным», в которой будет представлен «оригинальный взгляд ведущего на грядущие спортивные события».
Василий Уткин в феврале 2016 года ушел с телеканала «Матч ТВ» после того, как его отстранили от эфира. Комментатор предположил, что такое решение было принято в связи с его работой на матче «Байера» с «Барселоной» 9 декабря 2015 года: Уткин признался, что во время матча заснул и комментировал окончание первого тайма сквозь сон.
В марте 2016 года Уткин сообщил, что будет работать на телеканале Eurosport.