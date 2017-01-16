Василий Уткин устроился на телеканал РБК

Спортивный комментатор Василий Уткин будет работать на телеканале РБК.

Скромно, тихо, по-рабочему начали сотрудничество с телеканалом РБК, чему я очень рад. — Василий Уткин (@radioutkin) January 16, 2017

Представитель РБК сообщил, что комментатор будет вести передачу под названием «Спорт с Василием Уткиным», в которой будет представлен «оригинальный взгляд ведущего на грядущие спортивные события».