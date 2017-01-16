В Киргизии грузовой самолет упал на поселок. Погибли более 30 человек

Грузовой Boeing 747 упал на поселок Дача около аэропорта Манас в столице Киргизии Бишкеке. По данным МЧС Киргизии, в результате погибли 37 человек.

Авиакатастрофа произошла утром 16 января в 7:00 по местному времени (4:00 по Москве). Самолет турецкой авиакомпании ACT следовал из Гонконга в Стамбул и должен был сесть в Бишкеке на дозаправку. Boeing разбился в полутора-двух километрах от взлетно-посадочной полосы, вылетев за ее пределы.

Официальные причины случившегося пока неизвестны. По данным источника «Интерфакса», самолет мог не вписаться в полосу из-за сильного тумана.

На месте падения лайнера разрушены 15 домов, начался пожар. Спасатели продолжают работу по поиску пострадавших. По сведениям «Интерфакса», число жертв может вырасти до 40 человек. На борту Boeing находились пять членов экипажа.

Ожидается, что 17 января будет объявлено в Киргизии днем траура.

Обновление. Ранее в новости сообщалось, что разбился самолет Turkish Airlines. Впоследствии стало известно, что самолет принадлежал ACT.