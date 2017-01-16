Убийца посла РФ в Турции похоронен в безымянной могиле

Похороны Алтынташа прошли 13 января. Погребение было организовано муниципалитетом после того, как семья Алтынташа в установленный законом срок отказалась забрать его тело.

Сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, убивший российского посла Андрея Карлова, похоронен в Анкаре на кладбище для неопознанных лиц, сообщило агентство Anadolu 16 января.

22-летний Мевлют Алтынташ 19 декабря застрелил посла России в Турции Андрея Карлова на выставке в Анкаре, которую открывал российский дипломат. Алтынташ был убит на месте преступления сотрудниками полиции.

В ходе расследования выяснилось, что Алтынташ прошел в галерею с оружием, предъявив полицейское удостоверение.

Турецкие власти утверждают, что Алтынташ был сторонником Фетхуллаха Гюлена, которого также обвиняют в организации попытки военного переворота в Турции летом 2016 года. Гюлен отверг обвинения в свой адрес.