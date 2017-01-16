РЖД потратит миллиард рублей на положительный имидж за рубежом

«Российские железные дороги» объявили тендер на оказание услуг «по организации и проведению информационно-разъяснительных кампаний», направленных на создание положительного имиджа РЖД за рубежом.

Максимальная стоимость контракта, рассчитанного до конца 2019 года, составляет 932,58 миллиона рублей, или не более 310 миллиона рублей в год, сообщает РБК со ссылкой на документы закупки.

Контракт, в частности, предусматривает проведение пресс-тура по Транссибирской магистрали, а также размещение рекламы РЖД в иностранных СМИ и обеспечение участия представителей компании в семинарах, конгрессах и конференциях за рубежом.

Выбрать подрядчика РЖД планируют в начале февраля.