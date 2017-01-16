РЖД потратит миллиард рублей на положительный имидж за рубежом
«Российские железные дороги» объявили тендер на оказание услуг «по организации и проведению информационно-разъяснительных кампаний», направленных на создание положительного имиджа РЖД за рубежом.
Максимальная стоимость контракта, рассчитанного до конца 2019 года, составляет 932,58 миллиона рублей, или не более 310 миллиона рублей в год, сообщает РБК со ссылкой на документы закупки.
Контракт, в частности, предусматривает проведение пресс-тура по Транссибирской магистрали, а также размещение рекламы РЖД в иностранных СМИ и обеспечение участия представителей компании в семинарах, конгрессах и конференциях за рубежом.
Выбрать подрядчика РЖД планируют в начале февраля.
Как пояснил РБК представитель пресс-службы РЖД, транспортная монополия «стремится более активно зарабатывать на международных рынках». «Компания обладает необходимыми компетенциями, ресурсами, опытом и готова заниматься строительством, консалтингом и управлением железнодорожными системами в других странах и сейчас ведет работу по выходу на рынки Ирана, Индии, Кубы, Бразилии, Индонезии, Вьетнама, Эквадора и др.», — отметил собеседник РБК.