Производителя очков Ray-Ban продадут за 24 миллиарда долларов

Bloomberg
10:02, 16 января 2017
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Французская компания-производитель линз для очков Essilor International SA объявила о покупке Luxottica Group SpA, выпускающей очки Ray-Ban. Сумма сделки оценивается 22,8 миллиарда евро (24 миллиарда долларов).

Сделка будет проведена путем обмена акциями. Акции Luxottica будут обменяны на доли в Essilor с пятипроцентным дискаунтом к стоимости ценных бумаг этой компании на момент закрытия торгов в пятницу, 13 января.

В результате слияния Essilor и Luxottica будет создан крупнейший в Европе производитель очков, сообщает AP.

Выручка объединенной компании составит, как ожидается, более 15 миллиардов евро в год, в ней будут работать около 140 тысяч человек, а продукция будет продаваться более чем в 150 странах мира.

Акции Essilor [после сообщения о сделке] выросли на 19 процентов, ценные бумаги Luxottica прибавили более 15 процентов (англ.яз.).

Bloomberg
Luxottica выпускает очки под такими марками, как Ray-Ban, Oakley, Oliver Peoples, Persol и рядом других. Компания также производит очки и оправы по лицензиям более чем 20 модных домов, в том числе, Armani, Bulgari, Burberry, Chanel, Prada, D&G и Versace. Luxottica также владеет сетью магазинов Sunglass Hut.
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