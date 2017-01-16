Производителя очков Ray-Ban продадут за 24 миллиарда долларов

Французская компания-производитель линз для очков Essilor International SA объявила о покупке Luxottica Group SpA, выпускающей очки Ray-Ban. Сумма сделки оценивается 22,8 миллиарда евро (24 миллиарда долларов).

Сделка будет проведена путем обмена акциями. Акции Luxottica будут обменяны на доли в Essilor с пятипроцентным дискаунтом к стоимости ценных бумаг этой компании на момент закрытия торгов в пятницу, 13 января.

В результате слияния Essilor и Luxottica будет создан крупнейший в Европе производитель очков, сообщает AP.

Выручка объединенной компании составит, как ожидается, более 15 миллиардов евро в год, в ней будут работать около 140 тысяч человек, а продукция будет продаваться более чем в 150 странах мира.