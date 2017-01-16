Найден «черный ящик» разбившегося в Бишкеке «Боинга»

Какой из самописцев — речевой или параметрический — удалось найти, Эсенгул не уточнил, добавив лишь, что поиски второго «черного ящика» продолжаются.

Спасатели, работающие на месте крушения грузового самолета «Боинг» в пригороде Бишкека, обнаружили один из бортовых самописцев самолета, сообщил пресс-секретарь главы правительства Киргизии Чынгыз Эсенгул.

Грузовой самолет Boeing 747-400, принадлежащий турецкой авиакомпании, потерпел крушение утром 16 января при заходе на посадку в аэропорту Бишкека. Самолет упал на жилой поселок.

Погибли, по разным данным, от 35 до 37 человек, включая весь экипаж «Боинга», состоявший из четырех человек. 11 человек госпитализированы с травмами. В результате падения самолета 15 домов были полностью разрушены, 32 получили повреждения.

Первый вице-премьер киргизского правительства Мухамметкалый Абулгазиев заявил , что в качестве предварительной версии крушения рассматривается ошибка пилотов. «Эта информация не окончательная», — добавил он.

17 января объявлено в Киргизии днем траура по погибшим при падении «Боинга» на жилые дома.