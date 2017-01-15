Патрушев сообщил об увеличении числа кибератак на РФ из-за рубежа

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российского газете» заявил об увеличении количества кибератак на российские информационные системы «в последнее время».

«Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют», — рассказал он.

Патрушев отметил, что США используют расположенные на своей территории «основные интернет-серверы» «в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире», при этом «голословно обвиняя Россию в хакерских атаках».

Говоря о борьбе России с террористическими угрозами в 2016 году Патрушев сообщил, что за год удалось выявить более 900 человек, причастных к терроризму и пытавшихся проникнуть в РФ. В качестве «новой негативной тенденции» секретарь Совбеза упомянул «диверсионно-террористическая деятельность в Крыму, осуществляемая украинскими спецслужбами.»