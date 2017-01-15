Патрушев сообщил об увеличении числа кибератак на РФ из-за рубежа

Российская газета
15:28, 15 января 2017
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российского газете» заявил об увеличении количества кибератак на российские информационные системы «в последнее время».

«Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют», — рассказал он.

Патрушев отметил, что США используют расположенные на своей территории «основные интернет-серверы» «в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире», при этом «голословно обвиняя Россию в хакерских атаках».

Говоря о борьбе России с террористическими угрозами в 2016 году Патрушев сообщил, что за год удалось выявить более 900 человек, причастных к терроризму и пытавшихся проникнуть в РФ. В качестве «новой негативной тенденции» секретарь Совбеза упомянул «диверсионно-террористическая деятельность в Крыму, осуществляемая украинскими спецслужбами.»

В 2016 году власти США официально обвинили РФ в организации хакерских атак с целью повлиять на ход президентских выборов. По мнению Белого дома, хакеры выполняли атаки по заданию ГРУ Минобороны.
В докладе американских спецслужб называются группировки, известные как APT28 и APT29. Ранее эксперты по безопасности сообщали об их в причастности к множеству кибератак, в том числе на Всемирное антидопинговое агентство, ОБСЕ, немецкий бундестаг, французский телеканал TV5 Monde, российские издания Slon.ru, «Дождь», «Новая газета» и The New Times.
В декабре 2016 года ФСБ объявила о попытках иностранных спецслужб устроить масштабные кибератаки для дестабилизации финансовой системы России.

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