Умер автор латинской транскрипции китайских иероглифов Чжоу Югуан

В Пекине умер лингвист Чжоу Югуан, создавший систему пиньинь для записи китайских иероглифов латинскими буквами. Чжоу Югуан умер 14 января, на следующий день после своего 111-го дня рождения.

Чжоу Югуан родился в 1906 году, он получил западное образование в шанхайском Университете Святого Иоанна, после чего работал банкиром и экономистом в Нью-Йорке и Лондоне.

В 1949 году Чжоу Югуан вернулся в Китай после прихода к власти коммунистов и занялся разработкой системы, которая позволила бы записывать иероглифы буквами латинского алфавита. В 1958 разработанный им пиньинь (кит. — запись звуков китайского языка) был официально утвержден властями КНР.

В последние годы лингвист критиковал правящую Коммунистическую партию Китая и призывал к реформам, за что ему запретили появляться на официальных мероприятиях.