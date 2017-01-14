Полиция Петербурга приняла постановку «Театра.doc» за попытку самоубийства и задержала участников
В Санкт-Петербурге полиция прервала постановку «Театра.doc», приняв действия артистов за реальную попытку самоубийства. Актрису Марину Карлышеву и режиссера Всеволода Лисовского доставили в отделение.
Как пишет координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова, которая оказывает правовую помощь театру, прохожие вызвали полицию после выступления Карлышевой, которая по сюжету кричала с балкона о желании покончить с собой.
Разобравшись в ситуации, полиция отпустила Карлышеву и Лисовского, доставив их обратно на место постановки.
Upd: ВСЕХ ОТПУСТИЛИ! Воздействуем дальше На променад-спектакле "Неявные воздействия" задержали режиссера Всеволода Лисо...Опубликовано Александрой Воробьёвой 14 января 2017 г.
Спектакль «Неявные воздействия», который прервали полицейские, ставят не в театре, а в городском пространстве. «К действию подключается сам зритель. Только благодаря ему мы узнаем, по какому маршруту пойдем, какие текстовые фрагменты, пластические импровизации и в каком порядке исполним», — сказано в описании постановки.