Полиция Петербурга приняла постановку «Театра.doc» за попытку самоубийства и задержала участников

В Санкт-Петербурге полиция прервала постановку «Театра.doc», приняв действия артистов за реальную попытку самоубийства. Актрису Марину Карлышеву и режиссера Всеволода Лисовского доставили в отделение.

Как пишет координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова, которая оказывает правовую помощь театру, прохожие вызвали полицию после выступления Карлышевой, которая по сюжету кричала с балкона о желании покончить с собой.

Разобравшись в ситуации, полиция отпустила Карлышеву и Лисовского, доставив их обратно на место постановки.