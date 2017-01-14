Обама заранее продлил санкции против России

Президент США Барак Обама за семь дней до окончания своих полномочий опубликовал внеочередное уведомление о продлении санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

Документ, адресованный Конгрессу, опубликован 13 января на сайте Белого дома, он продлевает срок санкций до 6 марта 2018 года. Без уведомления указ о санкциях должен был бы потерять силу в марте 2017 года. До этого Обама каждый год продлевал санкции за несколько дней до истечения их срока в марте.

Ранее отмечалось, что избранному президенту Дональду Трампу, инаугурация которого состоится 20 января, для отмены санкций достаточно не продлевать их в очередной раз.

Сам Трамп в беседе с The Wall Street Journal заявил, что в течение какого-то периода времени санкции против России будут сохранены. При этом он намекнул, что ограничения, введенные из-за кибератак, могут быть сняты, если Москва будет способствовать борьбе с терроризмом и другим задачам Вашингтона.