СК и Генпрокуратура попросили 27 миллиардов рублей на жилье сотрудникам

Генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой выделить из бюджета более 27 миллиардов рублей на обеспечение жильем сотрудников их ведомств, сообщает «Коммерсант».

Эти средства пояснили изданию в СК и Генпрокуратуре, планируется направить на социальные выплаты на приобретение квартиры или строительство дома для очередников. Последние годы оба ведомства покупали лишь служебные квартиры, которые сотрудники при увольнении должны освободить.

Генпрокуратуре, пишет «Коммерсант», ознакомившийся с обращением, требуется почти 19 миллиардов рублей для обеспечения жильем почти 3,7 тысячи сотрудников, стоящих в очереди. По подсчетам Генпрокуратуры, на приобретение квартиры или строительство дома среднестатистической семье сотрудника прокуратуры из трех человек необходимо выделить примерно по 5 миллионов рублей.

В СК на улучшение жилищных условий претендуют 3,8 тысячи человек, однако это ведомство рассчитывает получить на квартиры для сотрудников лишь 7,6 миллиарда рублей, так как при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, как Генпрокуратура, а лишь на одного сотрудника.

Единовременные выплаты на покупку квартиры или строительство дома, отметили в СК и Генпрокуратуре, практикуются в МВД. Для того, чтобы такая практика распространилась на сотрудников прокуратур и следователей, пишет «Коммерсант», необходимо внесение изменений в законодательство.

В Минстрое и Минфине, по данным издания, против внесения соответствующих изменений в законодательство не возражают. Однако до этого момента, указали в Минэкномики, вопрос улучшения жилищных условий прокуроров и следователей «должен осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, Генпрокуратуре и СК».