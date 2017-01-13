Русфонд подал в суд на наследников Фриске за отказ отчитаться о собранных на лечение средствах

Российский фонд помощи (Русфонд) подал иск в Перовский суд Москвы, чтобы добиться от наследников певицы Жанны Фриске отчета о собранных на ее лечение средствах. Заявление фонда опубликовал «Коммерсантъ» — издательский дом является учредителем организации.

В фонде подчеркнули, что были вынуждены пойти в суд, так как строгая отчетность является одним из стандартов организации на протяжении 20 лет. Русфонд намерен выяснить судьбу 25 миллионов рублей, собранных на помощь Фриске при участии «Первого канала».