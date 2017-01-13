Русфонд подал в суд на наследников Фриске за отказ отчитаться о собранных на лечение средствах

Коммерсантъ
12:03, 13 января 2017
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Российский фонд помощи (Русфонд) подал иск в Перовский суд Москвы, чтобы добиться от наследников певицы Жанны Фриске отчета о собранных на ее лечение средствах. Заявление фонда опубликовал «Коммерсантъ» — издательский дом является учредителем организации.

В фонде подчеркнули, что были вынуждены пойти в суд, так как строгая отчетность является одним из стандартов организации на протяжении 20 лет. Русфонд намерен выяснить судьбу 25 миллионов рублей, собранных на помощь Фриске при участии «Первого канала».

Мы глубоко скорбим о смерти Жанны. Обращение в суд в сложившейся ситуации — мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей.

Коммерсантъ
В начале 2016 года Русфонд уже пытался добиться возбуждения уголовного дела о хищении средств, собранных на лечение певицы. Полиция не смогла получить из медицинских учреждений отчет о расходах, а отец Жанны Фриске Владимир для дачи объяснений не явился. В связи с этим в возбуждении дела было отказано.
Русфонд перечислил на счет Фриске 25 миллионов рублей в октябре 2014 года, затем родственники певицы отчитались только о 4 миллионах из этой суммы. Остальная часть, по информации фонда, была выведена на счета третьих лиц.
Владимир Фриске, в свою очередь, заявлял, что у него есть свидетельство об оплате лекарств на сумму 11 миллионов рублей.
Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительного лечения от рака.
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