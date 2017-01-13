Русфонд подал в суд на наследников Фриске за отказ отчитаться о собранных на лечение средствах
Российский фонд помощи (Русфонд) подал иск в Перовский суд Москвы, чтобы добиться от наследников певицы Жанны Фриске отчета о собранных на ее лечение средствах. Заявление фонда опубликовал «Коммерсантъ» — издательский дом является учредителем организации.
В фонде подчеркнули, что были вынуждены пойти в суд, так как строгая отчетность является одним из стандартов организации на протяжении 20 лет. Русфонд намерен выяснить судьбу 25 миллионов рублей, собранных на помощь Фриске при участии «Первого канала».
Мы глубоко скорбим о смерти Жанны. Обращение в суд в сложившейся ситуации — мера исключительно вынужденная, но необходимая для того, чтобы выяснить судьбу пожертвований, оставшихся неизрасходованными, по возможности вернуть их и направить на лечение тяжелобольных детей.