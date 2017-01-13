Из приемной семьи в Москве изъяли 10 детей с ВИЧ

Органы социальной защиты изъяли из приемной семьи в Москве 10 приемных детей с ВИЧ-инфекцией. Такое решение, сообщила замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Татьяна Барсукова, было принято из-за того, что отец избил одного ребенка.

Синяки на теле ребенка, по словам Барсуковой, обнаружили сотрудники детского сада, сообщившие о произошедшем органам опеки. Факт побоев, добавила она, был засвидетельствован сотрудниками полиции.

Восемь ВИЧ-инфицированных детей помещены в больницу, где получают необходимые лекарства, двое — в социальные учреждения, рассказала Барсукова.

Всего в этой семье, переехавшей несколько лет назад в Москву из Санкт-Петербурга, восемь приемных детей, четыре усыновленных и один кровный. Троих детей оставили с матерью, сообщила Барсукова. Матери, подчеркнула она, также разрешено видеть и временно изъятых из семьи детей.

Уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович сообщил РИА Новости, что ситуация с приемными детьми находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов московского омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, в свою очередь, сообщила журналистам, что у органов опеки, по состоянию на июль 2016 года, никаких претензий к приемной семье, из которой были изъяты дети, не было.