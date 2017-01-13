Глава района в Татарстане распорядился отнимать детей у должников по ЖКХ
Глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин поручил отделу опеки отнимать несовершеннолетних детей у родителей, которые имеют долги по ЖКХ. Копию такого распоряжения опубликовало издание «Вечерняя Казань». Документ датирован 12 декабря 2016 года.
В исполкоме Зеленодольского района заявили, что детей отправляют в приют, когда дома у них за долги отключают свет и тепло. Как выяснилось, за 2016 год были изъяты 11 детей на срок до трех месяцев. Всего на учете в районе состоят около 100 семей с долгами по ЖКХ, где есть несовершеннолетние дети.
Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова направила запрос в прокуратуру в связи с поручением главы района. Она назвала недопустимыми действия местных властей.
Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина заявила: «Если выяснится, что в Зеленодольском районе органы опеки изымают у родителей детей именно по причине задолженности, то их действия незаконны».
«Государство вправе забирать детей только в том случае, если в семье существует угроза их жизни и здоровью. Можно ли считать отключение газа или света прямой угрозой — спорный вопрос. Если жилье остается без тепла в морозы, то угроза, конечно, есть: ребенок может замерзнуть, заболеть или того хуже… Но проблему местные власти могут решить, не прибегая к крайним мерам», — сказала Удачина.